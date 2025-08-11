На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны подробности о потолке зарплат в РПЛ

Журналист Карпов: потолок зарплат в РПЛ введут с сезона-2026/27
Александр Вильф/РИА Новости

В российской премьер-лиге (РПЛ) собираются ввести потолок зарплат с сезона-2026/27. Об этом пишет журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Согласно его информации, проект нового решения уже находится на столе у Министерства спорта. 11 августа министр спорта Михаил Дегтярев уже заявил, что полоток зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) может стать примером для введения аналогичного правила в РПЛ.

«Год/два, не исключено, клубы поработают в серую (особенно «Зенит»). Оплата квартир, машин, перелетов и прочих радостей + налик в конвертах, но потом надоест. Особенно с учетом того, как за это будут дрючить. В хоккее пару лет этот этап проходили — клубы помаялись и стали соблюдать закон», — отметил Карпов.

В КХЛ потолок зарплат был введен с момента основания лиги в 2008 году. В 2020 году был установлен жесткий потолок в размере 900 миллионов рублей. С сезона 2027/28 потолок будет увеличен до 1 миллиарда рублей, а минимальный порог (пол) составит 600 миллионов рублей.

До 2020 года клуб мог превысить потолок зарплат и выплатить штраф. С сезона 2020/21 потолок стал «жестким», то есть превышение запрещено в течение сезона, за исключением случаев, когда бонусы, выплаченные игрокам по итогам сезона, превышают лимит.

