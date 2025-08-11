«С какого перепугу?» Министр спорта РФ Дегтярев заявил о вероятном потолке зарплат в РПЛ

Министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что полоток зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) может стать примером для введения аналогичного правила в футбольной Российской премьер-лиге (РПЛ).

«А то некоторые договорились до того, что наши российские футболисты из-за ужесточения лимита будут требовать больше зарплаты. Что вы несёте? С какого перепугу? Если у вас, конечно, бюджет не ограничен, нужно освоить денежки вместе с агентами, всё поделить, расписать — пожалуйста», — заявил он.

В КХЛ потолок зарплат был введен с момента основания лиги в 2008 году. В 2020 году был установлен жесткий потолок в размере 900 миллионов рублей. С сезона 2027/28 потолок будет увеличен до 1 миллиарда рублей, а минимальный порог (пол) составит 600 миллионов рублей.

До 2020 года клуб мог превысить потолок зарплат и выплатить штраф. С сезона 2020/21 потолок стал «жестким», то есть превышение запрещено в течение сезона, за исключением случаев, когда бонусы, выплаченные игрокам по итогам сезона, превышают лимит.

В РПЛ потолка зарплат нет.

