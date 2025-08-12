На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легенды российского спорта могут сыграть за медиаклуб в Кубке России

Президент «Амкала» Попков пригласил Аршавина и Мозгова сыграть в Кубке России
Михаил Куравлев, Алексей Даничев/РИА Новости

Президент медиаклуба «Амкал» Герман Попков пригласил чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофея Мозгова сыграть в Кубке России по футболу. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

«Мозгов играл в НБА, в моей любимой команде «Лейкерс». Сумасшедшая звезда ростом 2 метра 16 сантиметров. Это будет не просто рекорд футбола России, а мировой. Самый высокий футболист, который играл в России, по‑моему 2,08 метра, а в мире — 2,10», — заявил Попков.

Также в своем Telegram-канале он рассказал о намерении пригласить бывшего полузащитника петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина.

«Мы приглашаем Андрея Сергеевича, чтобы он помог нам забить гол, который станет рекордом самого возрастного футболиста, распечатавшего ворота соперника. Действующий рекорд — 39 лет. Андрею Сергеевичу — 44», — добавил он.

В первом раунде Пути регионов «Амкал» обыграл «Квант» с голом стримера. В следующем раунде медиаклуб сыграет с «Калугой». Встреча состоится 19 августа в 17:00 по московскому времени.

Ранее Александр Мостовой осудил блогера Wylsacom за участие в Кубке России по футболу.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
