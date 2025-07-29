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«Кошмар какой-то»: Мостовой осудил блогера Wylsacom за игру в футбол

Александр Мостовой осудил блогера Wylsacom за участие в Кубке России по футболу
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Wylsacom/YouTube

Бывший футболист московского «Спартака», сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой раскритиковал решение медийной команды «Амкал» вызвать на матч Кубка России непрофессиональных игроков — блогеров и рэперов (например, блогера-миллионника Парадеевича, поп-певца The Limba, стримера Дмитрия Ликса и техноблогера Wylsacom). Слова Мостового приводит Legalbet.

«Кубок России — официальный профессиональный турнир, — напомнил Александр Мостовой. — Конечно, приглашение певцов и блогеров делается больше для шоу. Они лезут в футбол и за счет него и футбольных людей делают себе имя. Занимайтесь своим делом — творчеством».

Мостовой заявил, что ему неинтересно обсуждать участие медийных команд в Кубке России. По его мнению, футболисты, которые выступают за медийные клубы, недостаточно «пахали» в 18 лет, чтобы пробиться в профессиональный футбол.

Мостовой считает, что в футболе стоит следить только за профессионалами, которые «тренируются день и ночь».

«Я блогера Wylsacom даже не знаю. Пусть занимается своим делом — блог ведет. Кошмар какой-то», — подытожил Мостовой.

«Амкал» сыграет на стадии 1/256 Кубка России с обнинским клубом «Квант». Матч состоится 5 августа в 18.00 по московскому времени.

В предыдущие годы «Амкал» принимал участие в матчах Кубка России своим сильнейшим составом, однако на этот раз президент команды Герман Попков решил вызвать звездных гостей и сделать шоу-матч.

Лучшим результатом «Амкала» в Кубке России стал выход в 1/32 финала.

Ранее глава «Динамо» посмеялся над Смоловым и предложил ему устроиться в «Кофеманию».

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