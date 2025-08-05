Стример-тхэквондист, актер и техноблогер: они прошли во второй раунд Кубка России по футболу

«Амкал» со счетом 3:1 обыграл «Квант» и вышел во второй раунд Кубка России

В стартовом раунде Кубка России сезона-2025/26 футбольный клуб «Амкал», представляющий Медиалигу, оказался сильнее обнинского «Кванта» — 3:1. И хотя медиафутбольные клубы приучили болельщиков к тому, что способны пробираться далеко по турнирной сетке, эта победа является необычной — ее принесли настоящие блогеры, певцы и актеры. «Газета.Ru» — о том, как такое стало возможным.

«Амкал» вернулся к истокам из-за проблем с финансированием

Впервые блогерские клубы «Амкал» и 2Drots выступили в розыгрыше Кубка России в 2022 году — перед тем сезоном Российский футбольный союз (РФС) инициировал большую реформу турнира, разделив по разным сеткам команды из Российской премьер-лиги (РПЛ) и остальных на две сетки. Это позволило оградить коллективы элитного дивизиона от поездок в регионы России к клубам Первой и Второй лиг, закрывшись от остальных.

«Амкал», пропустивший три года назад первый розыгрыш Медиалиги, позиционировал себя как команда блогеров. В составе на дебютный матч Кубка России против красногорского «Зоркого» находились популярные ютуберы Федор Маслов (Федос), Антон Кленов (Klenoff), Андрей Алешин (Сибскана), Антон Карпов (Чужой) — все они имели футбольное прошлое, однако были более известны как ведущие собственных блогов и трансляций.

За прошедшее время Медиалига изменилась — теперь в составах команд невозможно представить игроков без профессионального футбольного опыта, а для того, чтобы бороться за высокие места, необходим костяк из футболистов, игравших либо в РПЛ, либо в Первой лиге.

Именно таким, собранным под чемпионскую задачу составом, в июле «Амкал» впервые в истории выиграл Медиалигу. Однако перед вторым календарным турниром в году — Кубком Медиалиги — основные игроки команды ушли в отпуск, чтобы отдохнуть и быть готовыми к защите титула (в финале 2024 года команда Германа Попкова по пенальти обыграла 2Drots). Вдобавок, клуб имел серьезные финансовые трудности и рисковал вообще не выступить в Кубке России — чтобы заработать необходимые средства и закрыть свободные места в команде президент «Амкала» пошел на риск, пригласив поучаствовать в матче первого раунда медиаперсон — артистов, певцов, стримеров и блогеров. На его призыв откликнулись многие, плюс ко всему подтянулись спонсоры, благодаря чему «Амкал» успешно смог подготовиться к матчу.

Блогеры унизили профессиональный футбол: стример Парадеевич забил в Кубке России Блогерская команда «Амкал» начала свой путь в Кубке России с сенсационной победы... 05 августа 22:42

Wylsacom — вратарь, Ликс — полузащитник, Парадеевич — в атаке

В заявку на игру вошли 18 человек — это максимально допустимое количество по регламенту. Среди них — техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom), стендаперы Роман Косицын и Филипп Воронин, актер Слава Морозов, певец Limba (Мухамедали Ахмеджанов), Ликс (Дмитрий Лиханов) и Парадеевич (Александр Парадеев).

Единственный, кто из них имел профессиональное спортивное прошлое, — это Александр Парадеев. 26-летний стример провел детство в Челябинске — городе, откуда выросли две призерки Олимпийских игр по тхэквондо — Татьяна Минина и Анастасия Денисенко.

close Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Paradeev1ch занимался тхэквондо в местной спортивной школе, где добрался до черного пояса, успел поработать детским тренером, а позже закончил Уральский государственный университет физической культуры.

Именно ему и была предназначена роль главного футболиста среди медийных — изначально тренерский штаб «Амкала», выставив Парадеевича вместе с Ликсом и Лимбой, планировал заменить последних на исходе половины первого тайма, дав возможность Александру провести все 45 минут, однако развитие игры вынудило главного тренера Виталия Панова действовать чуть иначе.

За два с небольшим часа до игры «Амкал» прогрел болельщиков публикацией фейкового стартового состава, включив в основу Wylsacom, однако позднее выложил реальный пост, где все доступные основные игроки оказались на своих местах.

Котировки букмекеров перед стартовым свистком отдавали предпочтение «Кванту», но «Амкал» на этот счет имел другое мнение: уже на седьмой минуте игры Парадеевич замкнул на дальней штанге прострел с правого фланга и открыл счет! Спустя 12 минут чемпионы Медиалиги удвоили свое преимущество — Глеб Алексеев аккуратно подставил голову под навес с углового, поставив профессиональный клуб в непростое положение.

Обнинский клуб имел крайне неприятную безвыигрышную серию, не побеждая с октября 2024 года. Игроки всеми силами старались прервать эту серию, и после 0:2, когда у «Амкала» прошли первые замены, коллектив из Калужской области овладел мячом и стал все ближе подбираться к воротам столичной команды.

И за пять минут до конца первого тайма один мяч гости смогли отыграть — Анатолий Демидов нанес точный удар под штангу, смутив центральных защитников «Амкала».

После перерыва обнинцы понеслись к воротам соперника еще активнее, практически не выпуская «Амкал» со своей половины поля, но забить второй и сравнять счет так и не удалось. А вот хозяева оказались поудачливее — подкараулив отскок после углового, куда подключился голкипер «Кванта», Михаил Прокопьев убежал со своей половины поля и закатил мяч в пустые ворота — 3:1! «Амкал» одержал победу по-настоящему медийным составом!

«Им надо закрыться, 100%!»

После игры, ожидаемо, главным спикером стал Парадеевич. В интервью Telegram-каналу НЕКЛАСИКО стример призвал «Квант» прекратить свое существование.

«Я сегодня играл против профессиональных футболистов? Какие профессиональные футболисты? Профессиональные футболисты не могут проигрывать 1:3 нам. Им сто процентов стоит закрыться», — заявил Парадеевич.

Limba в беседе с «Крысевой» объявил об уходе из футбола.

«Второй раз уже неинтересно. Завершаю карьеру. Я не для хайпа пришел, клянусь. Я пришел сюда поиграть», — заявил певец.

Следующий соперник «Амкала» в Кубке России объединится позднее. Другие клубы Медиалиги вступят в борьбу за трофей 6 августа — 2Drots сыграют на «Москвиче» против владимирского «Торпедо», а «Броуки» встретятся с футбольным клубом «Орел».