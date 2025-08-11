На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жену игрока «Спартака» попытались обокрасть рядом с Эйфелевой башней

Жену футболиста «Спартака» Пруцева попытались обокрасть в Париже
alrealls/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруга российского футболиста московского «Спартака» Данила Пруцева Наталья на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что ее попытались обокрасть в Париже.

Пруцева поделилась, что это произошло недалеко от Эйфелевой башни, когда она делала фотографии.

«Меня чуть не обокрала жалкая местная тетка, засунув свою грязную руку в мою сумочку, в которой была крупная сумма наличных и карта. Бог уберег меня от этого, и я почувствовала, что сумка на бедре шевелится. Я сразу начала кричать. Но эта даже глазом не моргнула и продолжила делать вид, что просто стоит и фоткает башню», — сообщила она.

Данил и Наталья Пруцевы поженились в декабре 2023 года.

Пруцев перешел в московский «Спартак» 21 января 2022 года из самарских «Крыльев Советов», подписав контракт до 30 июня 2026 года. Он дебютировал за клуб 2 марта 2022 года в домашнем матче 1/8 финала Кубка России против «Кубани» (6:1), выйдя на 78-й минуте вместо Наиля Умярова. В чемпионате России футболист впервые сыграл 10 апреля 2022 года в матче 24-го тура против тульского «Арсенала» (3:0), появившись на поле на 83-й минуте.

Ранее российский футболист получил травму в курьезном эпизоде.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
