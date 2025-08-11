Российский футболист получил травму в курьезном эпизоде

Футболист барнаульского «Динамо» Кирилл Могель получил травму, отмечая забитый мяч в матче группы 4 дивизиона B Второй лиги против «Оренбурга‑2».

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу барнаульцев. 22-летний футболист не смог докрутить сальто и сильно ударился коленом. Могель провел на поле всего шесть минут и был заменен после забитого гола.

В турнирной таблице своей подгруппы Второго дивизиона «Динамо» занимает пятое место, набрав 25 очков за 16 туров.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

