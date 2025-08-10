Три российских хоккеиста вошли в список лучших игроков клуба НХЛ в истории

Три российских хоккеиста вошли в список 25 лучших игроков команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» за всю историю. Об этом сообщает Daily Faceoff.

Выступавший за «Детройт» с 1990 по 2003 год нападающий Сергей Федоров занял в рейтинге шестое место. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Стэнли в 1997, 1998, и 2002 годах. Форвард Павел Дацюк занял восьмое место, а защитник Владимир Констатинов — 16-е. Возглавил рейтинг легендарный канадский хоккеист Горди Хоу.

Дацюк выиграл два Кубка Стэнли в составе «Детройта» — в 2002 и 2008 году, а Константинов имеет показатель полезности »+185», что является четвертым результатом в истории команды.

3 июня Международная федерация хоккея (IIHF) официально объявила о том, что списки групп хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года не будут изменены. Сборная России не была включена в эти списки.

