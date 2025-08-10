На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Три российских хоккеиста вошли в список лучших игроков клуба НХЛ в истории

Трое россиян вошли в топ-25 лучших хоккеистов «Детройта» по версии Daily Faceoff
true
true
close
РИА Новости

Три российских хоккеиста вошли в список 25 лучших игроков команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» за всю историю. Об этом сообщает Daily Faceoff.

Выступавший за «Детройт» с 1990 по 2003 год нападающий Сергей Федоров занял в рейтинге шестое место. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Стэнли в 1997, 1998, и 2002 годах. Форвард Павел Дацюк занял восьмое место, а защитник Владимир Констатинов — 16-е. Возглавил рейтинг легендарный канадский хоккеист Горди Хоу.

Дацюк выиграл два Кубка Стэнли в составе «Детройта» — в 2002 и 2008 году, а Константинов имеет показатель полезности »+185», что является четвертым результатом в истории команды.

3 июня Международная федерация хоккея (IIHF) официально объявила о том, что списки групп хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года не будут изменены. Сборная России не была включена в эти списки.

Ранее Александр Овечкин раскрыл, когда Россию вернут на международную арену.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами