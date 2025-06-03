Российские хоккеисты окончательно лишились шанса на ОИ-2026

Международная федерация хоккея (IIHF) официально объявила о том, что списки групп хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года не будут изменены. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Список групп действительно окончательный», — заявил представитель организации.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

На Олимпиаде-2022 команда Олимпийского комитета России (ОКР) выиграла серебряные медали.

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