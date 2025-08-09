«Через 15 лет»: Овечкин о возвращении России на международную арену

Овечкин заявил, что Россию вернут на международную арену через 15 лет

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что не верит в скорое возвращение российских хоккеистов на международную арену. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Когда нас вернут, мы будем болельщиками, смотреть за молодым поколением. <..> Через 15 лет», — заявил он.

3 июня Международная федерация хоккея (IIHF) официально объявила о том, что списки групп хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года не будут изменены. Сборная России не была включена в эти списки.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля 2025 года IIHF вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

