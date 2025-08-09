На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Батраков раскрыл, перейдет ли в Саудовскую Аравию

Батраков об интересе клуба из Саудовской Аравии: все посмеялись
Александр Вильф/РИА Новости

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков отреагировал на слухи об интересе со стороны клуба из Саудовской Аравии. Его слова приводит «Чемпионат».

«Что касается Саудовской Аравии, чуть все посмеялись. На самом деле какой-то слух», — заявил Батраков.

4 августа сообщалось, что «Неом» хотел купить Батракова за €30 млн.

В текущем сезоне 20-летний футболист забил семь мячей в пяти играх. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батраков в €12 млн.

В четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 4:2. Три мяча в этом противостоянии на счету Батракова — он отличился на 18-й, 79-й и 86-й минутах.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

После четырех туров РПЛ «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу, набрав 12 очков из 12 возможных.

Ранее Станислав Черчесов сенсационно победил «Зенит» в своем первом матче после возвращения в Россию.

Футбол. Чемпионат России
