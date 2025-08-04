Саудовский клуб хотел дорого купить молодую звезду РПЛ

Футбольный агент Тимур Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат» рассказал о том, что полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова хотел купить саудовский «Неом».

«Я сказал, что вряд ли игрок будет рассматривать Саудовскую Аравию», — ответил Гурцкая на просьбу клуба помочь с приобретением 20-летнего игрока.

Также известно, что зарплата Батракова в Саудовской Аравии могла составить €3 млн в год.

По итогам прошедшего сезона «Неом» вышел в высший дивизион чемпионата Саудовской Аравии. В своем первом на взрослом уровне сезоне Батраков принял участие в 29 матчах, в которых забил 14 мячей и сделал семь результативных передач.

В матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» обыграл «Пари НН» со счетом 2:3.

На 29-й минуте первый гол москвичей забил Дмитрий Воробьев. На 59-й минуте Алексей Батраков удвоил преимущество, но уже через минуту Вячеслав Грулев сократил отставание. Еще через две минуты едва вышедший на замену Сергей Пиняев вернул разрыв в два мяча, а окончательный счет установил Тьяго Весино на 71-й минуте.

Ранее сообщалось, что грузинский клуб пожалуется в ФИФА из-за перехода футболиста в Россию.