Черчесов сенсационно победил «Зенит» в своем первом матче после возвращения в Россию

Грозненский «Ахмат» обыграл петербургский «Зенит» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в свои ворота защитник «Зенита» Ваня Дркушич на 30-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Этот матч стал первым для специалиста Станислава Черчесова после возвращения в российский национальный чемпионат. Ранее Черчесов возглавлял «Ахмат», когда клуб носил название «Терек» — с 2011 по 2013 год.

После четырех игр РПЛ «Ахмат» набрал три очка и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Зенит» с пятью баллами располагается на восьмой строчке.

В следующем матче «Ахмат» сыграет дома против самарских «Крыльев Советов». Встреча состоится 16 августа и начнется в 20:30 по московскому времени.

«Зенит» также 16 августа сразится со «Спартаком» в Москве. Начало встречи — 17:30 (мск).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

