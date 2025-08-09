«Очередной бред»: в Госдуме раскритиковали планы выслать россиян из НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал возможные планы США выслать российских хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) очередным бредом и неосуществимой идеей. Его слова приводит РИА Новости.

«НХЛ не подчиняется ни президенту Америки, ни его администрации. Никто не может им приказать делать что-то вопреки тем понятиям и уставу, которые существуют в НХЛ. Это очередная бредовая идея, которая никаким образом не сработает», — заявил Фетисов.

8 августа издание Wall Street Journal сообщало, что в администрации бывшего президента США Джо Байдена рассматривали возможность выдворения Александра Овечкина и всех российских игроков НХЛ из США, чтобы оказать давление на президента России Владимира Путина в рамках обмена заключенными.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее Овечкин сообщил, что на один день выставит клюшку, которой побил рекорд Гретцки.