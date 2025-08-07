Овечкин на один день выставит клюшку, которой побил рекорд Гретцки

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на весь день Кубка Овечкина — 2025 выставит клюшку, которой он побил «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Информация об этом была опубликована в Telegram-канале его команды.

Детско-юношеский турнир Ovi Cup проходит в Московской области. Финальный игровой день состоится 9 августа. Овечкин сообщил, что клюшка будет выставлена с 11:00 по московскому времени и до завершения мероприятия.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Сезон-2025/26 станет для Овечкина последним в НХЛ.

Ранее российский футболист объяснил, почему не воспользовался советом Овечкина.