Муж Трусовой показал первые фото новорожденного сына

Российский фигурист Макар Игнатов, муж Александры Трусовой (Игнатовой), в своем Telegram-канале показал первые фотографии новорожденного сына.

«Прошло уже три дня, но мне до сих пор кажется, что я сплю. Сижу с сыном на руках, смотрю на него, а он настоящий… Это однозначно был самый счастливый день в моей жизни. Я уже бесконечно люблю его, а еще бесконечно люблю Сашу», — написал Игнатов.

О том, что Трусова стала матерью, сообщалось 6 августа.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Уже известно, что пара ждет мальчика.

Пара поженилась летом 2024 года.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она приняла участие в контрольных прокатах сборной России в 2024 году, но в сезон не пошла.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель финала Кубка России (2020, 2022).

Ранее Трусова рассказала, какой характер хочет увидеть у своего сына.