Трусова рассказала, какой характер хочет увидеть у своего сына

Трусова рассказал, что хочет у своего сына увидеть характер Макара Игнатова

Российские фигуристы Александра Трусова рассказала в соцсетях, что хочет увидеть у сына характер своего мужа Макара Игнатова.

«Я просто надеюсь, что он будет с характером Макара», — сказала Трусова.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Уже известно, что пара ждет мальчика.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она приняла участие в контрольных прокатах сборной России в 2024 году, но в сезон не пошла.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель финала Кубка России (2020, 2022).

Ранее Трусова рассказала о реакции тренеров на свою беременность.