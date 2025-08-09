В Госдуме рассказали о последствиях возможной высылки Овечкина из США

Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев назвал полной чушью новость об идее администрации экс-главы США Джо Байдена о высылке нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и других российских хоккеистов из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Никто высылать его не планировал, не планирует и не будет. Это было бы слишком дорого именно для самой Америки и вызвало бы большой скандал в стране. А им в США такие скандалы не нужны. Они взрослые ребята и просчитывают наперед все эти проблемные вопросы», — отметил он.

В своем материале издание Wall Street Journal сообщило, что администрация Байдена рассматривала эту идею с целью давления на президента России Владимира Путина. Этот вариант рассматривался администрацией в месяцы, которые предшествовали возвращению в США американского журналиста Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана. Обмен заключенными состоялся в августе 2024 года.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее Мария Захарова назвала людьми с извращенным сознанием администрацию экс-главы США Джо Байдена за идею выдворения россиян из НХЛ.