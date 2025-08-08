В США рассматривали вариант с выдворением Овечкина ради давления на Путина

WSJ: США рассматривали вариант с выдворением Овечкина и игроков НХЛ в 2024 году

В администрации бывшего президента США Джо Байдена рассматривали возможность выдворения Александра Овечкина и всех российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из США, чтобы оказать давление на президента России Владимира Путина в рамках обмена заключенными. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

Этот вариант рассматривался администрацией в месяцы, которые предшествовали возвращению в США американского журналиста Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана. Обмен заключенными состоялся в августе 2024 года.

«[Джейк] Салливан рассматривал возможность наказать Путина, выдворив российских хоккеистов, выступающих в Америке, включая Александра Овечкина, преследовавшего рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб. В итоге он отказался от этой идеи», — указано в материале.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее Овечкин сообщил, что на один день выставит клюшку, которой побил рекорд Гретцки.