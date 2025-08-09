На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Люди с извращенным сознанием»: Захарова об идее США выслать Овечкина и россиян из НХЛ

Захарова высказалась об идее администрации Байдена выслать россиян из НХЛ
true
true
true
close
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала людьми с извращенным сознанием администрацию экс-главы США Джо Байдена за идею выдворения российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и других игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Эти деятели войдут в историю как люди с извращенным сознанием», — заявила она.

В своем материале издание Wall Street Journal сообщило, что администрация Байдена рассматривала эту идею с целью давления на президента России Владимира Путина.

Этот вариант рассматривался администрацией в месяцы, которые предшествовали возвращению в США американского журналиста Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана. Обмен заключенными состоялся в августе 2024 года.

Ранее Овечкин сообщил, что на один день выставит клюшку, которой побил рекорд Гретцки.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами