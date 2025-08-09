«Люди с извращенным сознанием»: Захарова об идее США выслать Овечкина и россиян из НХЛ

Захарова высказалась об идее администрации Байдена выслать россиян из НХЛ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала людьми с извращенным сознанием администрацию экс-главы США Джо Байдена за идею выдворения российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и других игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Эти деятели войдут в историю как люди с извращенным сознанием», — заявила она.

В своем материале издание Wall Street Journal сообщило, что администрация Байдена рассматривала эту идею с целью давления на президента России Владимира Путина.

Этот вариант рассматривался администрацией в месяцы, которые предшествовали возвращению в США американского журналиста Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана. Обмен заключенными состоялся в августе 2024 года.

