Сафонов разозлился на «ПСЖ» из-за происходящей ситуации

Российский голкипер фарнцузского «ПСЖ» Матвей Сафонов разозлился на руководство команды из-за ситуации, которая происходит с вратарями. Об этом пишет Foot01.

По информации СМИ, Сафонов считает, что спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш не сдержал части своих обещаний, которые были даны в 2024 году. Для футболиста стало неожиданность, что на него не рассчитывают в команде.

2 августа стало известно, что парижане предложили Сафонова «Галатасараю». В турецкой команде заявили о том, что рассмотрят вариант с трансфером Сафонова, если им не удастся подписать другого голкипера мирового уровня. Позднее популярный турецкий журналист Якуб Чинар заявил, что главному тренеру «Галатасарая» Окану Буруку кандидатура Сафонова не понравилась.

7 числа появилась информация, что «ПСЖ» пообещал украинскому защитнику Илье Забарному избавиться от российского вратаря.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотят купить у английского «Борнмута», отказывается переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, в связи с чем Сафонов может быть продан.

В решающем матче клубного чемпионата мира лондонский «Челси» разгромил «ПСЖ» со счетом 3:0. По ходу турнира Сафонов дважды сыграл на групповом этапе.

Ранее украинские фанаты заспамили Сафонова в соцсетях после перехода Забарного в «ПСЖ».