Украинцы заспамили комментарии в Instagram вратарю «ПСЖ» Сафонову

Украинские фанаты заспамили Сафонова в соцсетях после перехода Забарного в «ПСЖ»

Украинские болельщики заспамили комментарии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) российского вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова после перехода в клуб украинского защитника Ильи Забарного. Об этом пишет Telegram-канал «Sport Baza».

Украинские Фанаты массово отправляют Сафонова «домой», а также пишут, что теперь он «пойдет на СВО».

2 августа стало известно, что парижане предложили Сафонова «Галатасараю». В турецкой команде заявили о том, что рассмотрят вариант с трансфером Сафонова, если им не удастся подписать другого голкипера мирового уровня.

7 числа появилась информация, что «ПСЖ» пообещал украинскому защитнику Илье Забарному избавиться от российского вратаря.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотят купить у английского «Борнмута», отказывается переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, в связи с чем Сафонов может быть продан.

В решающем матче клубного чемпионата мира лондонский «Челси» разгромил «ПСЖ» со счетом 3:0. По ходу турнира Сафонов дважды сыграл на групповом этапе.

Ранее стало известно, как в турецком клубе отреагировали на кандидатуру Сафонова.