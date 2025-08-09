Стало известно, как в турецком клубе отреагировали на кандидатуру Сафонова

Популярный турецкий журналист Якуб Чинар в подкасте на YouTube-канале Yeni Açık раскрыл, как главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук отреагировал на возможность подписать российского вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Запасной вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов был предложен «Галатасараю» через агентов. Окану Буруку это имя не понравилось», — сообщил журналист.

2 августа стало известно, что парижане предложили Сафонова «Галатасараю». В турецкой команде заявили о том, что рассмотрят вариант с трансфером Сафонова, если им не удастся подписать другого голкипера мирового уровня.

7 числа появилась информация, что «ПСЖ» пообещал украинскому защитнику Илье Забарному избавиться от российского вратаря.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотят купить у английского «Борнмута», отказывается переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, в связи с чем Сафонов может быть продан.

В решающем матче клубного чемпионата мира лондонский «Челси» разгромил «ПСЖ» со счетом 3:0. По ходу турнира Сафонов дважды сыграл на групповом этапе.

Ранее легенда сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что Сафонов ошибся с выбором «ПСЖ».