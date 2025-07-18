Тарасова раскритиковала федерацию гимнастики из-за запрета георгиевской ленты

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обвинила Международную федерацию гимнастики (FIG) в бандитизме из-за запрета георгиевской ленты. Ее слова приводит РИА Новости.

«У нас очень сильные гимнасты. Здорово работают тренеры. Спасибо им всем большое. А 9 мая мы как надевали георгиевскую ленту, так и будем надевать. Надевали, надеваем и будем надевать», — заявила Тарасова.

Также она добавила, что в организации сошли с ума, потому что создают «какие-то законы» и требуют от россиян их выполнения.

О данном запрете стало известно 15 июля.

Также в число запрещенных символов попали буквы «Z» и «V». Эти правила вступили в силу с 9 июля 2025 года.

В июле 2023 года FIG объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

В 2025 году Международная федерация гимнастики начала выдавать россиянам нейтральный статус для участия в Кубке мира, однако атлеты отказались от участия в соревнованиях. Причиной принятия данного решения стала предвзятость в отношении российских спортсменов, которым необоснованно отказали в получении нейтрального статуса. В том числе отказ в нейтральном статусе получила олимпийская чемпионка по спортивной гимнастке Виктория Листунова.

Ранее сообщалось о том, что 14-летняя российская гимнастка будет выступать за Израиль.