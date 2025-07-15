Российским спортсменам запретили показывать георгиевскую ленту

Международная федерация гимнастики (FIG) запретила на международных соревнованиях демонстрировать георгиевскую ленту. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Также в число запрещенных символов попали буквы «Z» и «V». Эти правила вступили в силу с 9 июля 2025 года.

В июле 2023 года FIG объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

В 2025 году Международная федерация гимнастики начала выдавать россиянам нейтральный статус для участия в Кубке мира, однако атлеты отказались от участия в соревнованиях. Причиной принятия данного решения стала предвзятость в отношении российских спортсменов, которым необоснованно отказали в получении нейтрального статуса. В том числе, отказ в нейтральном статусе получила олимпийская чемпионка по спортивной гимнастке Виктория Листунова.

Ранее сообщалось о том, что 14-летняя российская гимнастка будет выступать за Израиль.