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14-летняя российская гимнастка будет выступать за Израиль

14-летняя российская гимнастка Мячина сменила гражданство на израильское
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Global Look Press

14-летняя российская гимнастка Мария Мячина сменила гражданство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на калининградский Центр художественной гимнастики «Премьера», где тренировалась спортсменка.

«Мячина раньше занималась в нашем центре, но года четыре назад перешла в другую школу. Затем спортсменка перебралась в Израиль», — указал источник СМИ.

Мячина имеет лицензию Международной федерации гимнастики (FIG), которая позволяет спортсменке представлять Израиль на международных стартах до 26 февраля 2027 года.

В июле 2023 года FIG объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

В 2025 году Международная федерация гимнастики начала выдавать россиянам нейтральный статус для участия в Кубке мира, однако атлеты отказались от участия в соревнованиях. Причиной принятия данного решения стала предвзятость в отношении российских спортсменов, которым необоснованно отказали в получении нейтрального статуса. В том числе, отказ в нейтральном статусе получила олимпийская чемпионка по спортивной гимнастке Виктория Листунова.

Ранее вернувшая российское гражданство словенская гимнастка сделала заявление.

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