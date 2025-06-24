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Экс-футболист «Динамо»: российский футбол страдает от завышенных зарплат

Экс-футболист Булыкин: российский футбол страдает от завышенных зарплат
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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин заявил о завышенных зарплатах в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Никто не скажет, кому нужнее Сергеев: «Динамо» или «Спартаку». У нас есть такая практика, что клубы перебивают цену трансфера и слишком завышают зарплаты. Из-за этого страдает весь российский футбол и игроки», — сказал Булыкин.

23 июня журналист Иван Карпов сообщил, что московский «Спартак» намерен перехватить нападающего Ивана Сергеева у столичного «Динамо». Источник утверждает, что красно-белые готовы заплатить за 30-летнего форварда 400 млн ₽, а «Динамо» предлагает 300 млн ₽.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергеев забил девять мячей и отдал три результативные передачи в 26 матчах.

Ранее Денис Глушаков призвал уравнять зарплаты в мужском и женском футболе.

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