«Адский труд»: Глушаков призвал уравнять зарплаты в мужском и женском футболе

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков выразил мнение, что женщины в футболе должны зарабатывать столько же, сколько мужчины. Его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, женщины в футболе должны зарабатывать как мужчины. У меня жена — футболистка. У меня нет теперь таких зарплат, а она может еще больше получать. Вообще футбол, как и спорт в целом, это адский труд. Кто не тренировался и не играл, тот не понимает этого труда», — заявил Глушаков.

Футболист женат на защитнике женского ЦСКА Ксении Коваленко.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

Футболист — участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. Он играл за сборную России с 2011 по 2018 год.

Ранее полуголый Глушаков вышел на улицу с плакатом «Ненавижу «Спартак».