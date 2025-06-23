«Спартак» хочет перехватить нападающего у другого московского клуба

Карпов: «Спартак» может перехватить Сергеева у московского «Динамо»

Московский «Спартак» намерен перехватить нападающего Ивана Сергеева у «Динамо». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Источник утверждает, что красно-белые готовы заплатить за 30-летнего форварда 400 млн ₽, а «Динамо» предлагает 300 млн ₽.

В апреле Сергеев стал лучшим бомбардиром в истории «Крыльев Советов».

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергеев забил девять мячей и отдал три результативные передачи в 26 матчах.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее азиатский клуб отказался от матча со «Спартаком».