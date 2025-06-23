На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Агентство тренера ЦСКА сделало заявление по уголовному делу из-за работы в России

Агентство тренера ЦСКА Челестини высказалось о слухе о возможном уголовном деле
close
Global Look Press

В агентстве нового главного тренера ЦСКА Фабио Челестини You First заявили, что специалист сохраняет спокойствие на фоне слухов об уголовном деле, которое может быть на него заведено в Швейцарии. Об этом пишет «Матч ТВ».

«Тренировать и управлять таким историческим клубом, как ЦСКА, — это действительно захватывающий вызов. Сейчас Фабио полностью сосредоточен на своем дебюте в пятницу в матче с «Амкалом» и очень мотивирован продолжать усердно работать над дальнейшим развитием команды и игроков», — указал неназванный собеседник.

Издание Blink сообщило, что Челестини может быть привлечен к уголовной ответственности в Швейцарии из-за получения заработной платы от московской команды. Источник утверждает, что ЦСКА якобы финансируется государственной корпорацией ВЭБ.РФ, которая включена в санкционные списки ЕС, США и Швейцарии. Согласно швейцарскому законодательству, получение средств от находящейся под санкциями организации является нарушением.

Было указано, что в связи с этим Челестини может грозить тюремный срок: до пяти лет в Швейцарии и до шести лет в Испании, где специалист временно проживал. Позднее в армейском клубе эту информацию опровергли.

ЦСКА объявил о назначении Челестини 20 июня.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

Ранее экс-игрок ЦСКА раскритиковал нового тренера.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами