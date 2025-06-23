Новому тренеру ЦСКА может грозить тюремный срок

Новый главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини может быть привлечен к уголовной ответственности в Швейцарии из-за получения заработной платы от московской команды. Об этом сообщает Blick.

Источник утверждает, что ЦСКА якобы финансируется государственной корпорацией ВЭБ.РФ, которая включена в санкционные списки ЕС, США и Швейцарии. Согласно швейцарскому законодательству, получение средств от находящейся под санкциями организации является нарушением.

В связи с этим Челестини может грозить тюремный срок: до пяти лет в Швейцарии и до шести лет в Испании, где специалист временно проживал. Отмечается, что швейцарские банки обязаны блокировать подобные транзакции и сообщать о них властям.

Последние два года Челестини руководил «Базелем». Ранее он работал в других швейцарских клубах — «Сьоне», «Люцерне», «Лугано» и других.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

Ранее агент раскрыл имя следующего российского футболиста в европейском топ-клубе.