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«Полные идиотизма прыжочки»: в ЦСКА сделали заявление об уголовном деле на нового тренера

В ЦСКА опровергли информацию об угрозе уголовного срока для тренера Челестини
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Daniela Porcelli/Global Look Press

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что сообщения иностранных СМИ, согласно которым новому тренеру армейского клуба Фабио Челестини грозит тюремный срок в Швейцарии из-за работы в России, не имеют под собой никакого основания. Его слова передает Telegram-канал «Срочный спорт».

«ЦСКА не находится ни под европейскими, ни под швейцарскими санкциями, как и не принадлежит ВЭБ. Впрочем, вполне ожидаемые и полные идиотизма с их стороны прыжочки на Фабио. Год назад также пытались воздействовать на Миралема Пьянича, но время все расставило по своим местам», — заявил он.

Издание Blink сообщило, что Челестини может быть привлечен к уголовной ответственности в Швейцарии из-за получения заработной платы от московской команды. Источник утверждает, что ЦСКА якобы финансируется государственной корпорацией ВЭБ.РФ, которая включена в санкционные списки ЕС, США и Швейцарии. Согласно швейцарскому законодательству, получение средств от находящейся под санкциями организации является нарушением.

Было указано, что в связи с этим Челестини может грозить тюремный срок: до пяти лет в Швейцарии и до шести лет в Испании, где специалист временно проживал. Отмечается, что швейцарские банки обязаны блокировать подобные транзакции и сообщать о них властям.

ЦСКА объявил о назначении Челестини 20 июня.

Ранее экс-игрок ЦСКА раскритиковал нового тренера.

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