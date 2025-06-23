«Полные идиотизма прыжочки»: в ЦСКА сделали заявление об уголовном деле на нового тренера

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что сообщения иностранных СМИ, согласно которым новому тренеру армейского клуба Фабио Челестини грозит тюремный срок в Швейцарии из-за работы в России, не имеют под собой никакого основания. Его слова передает Telegram-канал «Срочный спорт».

«ЦСКА не находится ни под европейскими, ни под швейцарскими санкциями, как и не принадлежит ВЭБ. Впрочем, вполне ожидаемые и полные идиотизма с их стороны прыжочки на Фабио. Год назад также пытались воздействовать на Миралема Пьянича, но время все расставило по своим местам», — заявил он.

Издание Blink сообщило, что Челестини может быть привлечен к уголовной ответственности в Швейцарии из-за получения заработной платы от московской команды. Источник утверждает, что ЦСКА якобы финансируется государственной корпорацией ВЭБ.РФ, которая включена в санкционные списки ЕС, США и Швейцарии. Согласно швейцарскому законодательству, получение средств от находящейся под санкциями организации является нарушением.

Было указано, что в связи с этим Челестини может грозить тюремный срок: до пяти лет в Швейцарии и до шести лет в Испании, где специалист временно проживал. Отмечается, что швейцарские банки обязаны блокировать подобные транзакции и сообщать о них властям.

ЦСКА объявил о назначении Челестини 20 июня.

Ранее экс-игрок ЦСКА раскритиковал нового тренера.