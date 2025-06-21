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«Зачем доверять пришельцам»: экс-игрок ЦСКА раскритиковал нового тренера

Экс-игрок ЦСКА Пономарев выступил против назначения Челестини главным тренером
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Global Look Press

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что армейскому клубу не стоило приглашать на пост главного тренера Фабио Челестини.

По его мнению, в российском чемпионате должны работать российские специалисты.

«У нас что, мало тренеров российских? Ну что мы все время предлагаем работу каким-то пришельцам? Сколько можно, почему своим ребятам не доверять? У нас же их полно — и Юран, и Игнашевич, и Черчесов. Своих ребят надо приглашать, с них надо спрашивать. А мы все время приглашаем иностранных специалистов — ну неужели наши ребята хуже соображают?» — заявил Пономарев.

20 июня ЦСКА объявил о назначении Фабио Челестини на пост главного тренера.

Последние два года Челестини руководил «Базелем». Ранее он работал в других швейцарских клубах — «Сьоне», «Люцерне», «Лугано» и других.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

Ранее Валерий Карпин раскритиковал «Зенит» из-за российских футболистов.

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