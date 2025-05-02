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Умер бывший футболист «Динамо» и сборной Латвии Прохоренков

В возрасте 48 лет умер бывший футболист «Динамо» и сборной Латвии Прохоренков
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Федерация футбола Латвии

В возрасте 48 лет умер бывший футболист московского «Динамо» и сборной Латвии Андрей Прохоренков, передает Sport24.

По данным латвийских СМИ, в конце 2024 года у Прохоренкова была обнаружена злокачественная опухоль. Из-за ухудшения состояния здоровья Прохоренкова было решено перевезти в немецкую клинику, также был организован сбор на лечение экс-футболиста.

В 2004 году Прохоренков сыграл все три матча за сборную Латвии на Евро.

1 мая испанский болельщик Мануэль Касерес, более известный как Маноло-барабанщик, скончался на 77-м году жизни.

Касерес является одним из самых преданных фанатов сборной — он посетил десять чемпионатов мира и восемь чемпионатов Европы.

Ранее футбольный судья умер во время матча в Красноярском крае.

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