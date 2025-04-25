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Футбольный судья умер во время матча в Красноярском крае

Футбольный арбитр Иксанов умер во время матча в Красноярском крае
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Telegram-канал SHOT

Футбольный арбитр Артур Иксанов умер во время матча в Красноярском крае, передает Telegram-канал SHOT.

Судья работал на турнире , посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне на стадионе «Строитель» в Ачинске. Во время матча Исканову стало плохо, он потерял сознание и упал на газон.

Врачи пытались реанимировать арбитра, но спасти его не удалось. Исканову было 45 лет. У него осталось трое детей.

29 ноября 2024 года российский арбитр Эмир Привалов ушел из жизни в возрасте 28 лет.

16 октября Привалов работал резервным судьей на матче пятого раунда пути регионов Кубка России между «Сочи» и ульяновской «Волгой», который завершился победой сочинского клуба со счетом 2:0. Также Привалов был задействован в качестве резервного арбитра на нескольких матчах Первой лиги. Также резервным судьей он был на товарищеском матче сборной Брунея и «Краснодара-2».

Ранее два бегуна скончались во время полумарафона в Казахстане из-за остановки сердца.

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