Посетивший 18 чемпионатов мира и Европы болельщик умер в 76 лет

Испанский болельщик Мануэль Касерес, более известный как Маноло-барабанщик, скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщает Football Espana.

Источник утверждает, что несколько дней назад болельщика госпитализировали из-за респираторных проблем. Касерес является одним из самых преданных фанатов сборной — он посетил десять чемпионатов мира и восемь чемпионатов Европы. Он не смог поехать в Катар в 2022 году из-за проблем с отелем.

Также Касерес руководил болельщиками сборной на матчах сборной и владел известным баром в Валенсии.

«Мы знаем, что ты и дальше будешь заставлять наши сердца биться», — написала пресс-служба сборной Испании в официальном аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее футбольный арбитр Артур Иксанов скончался во время матча в Красноярском крае.

Ранее детская футбольная команда попала в ДТП, тренер скончался.