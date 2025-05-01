Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посетивший 18 чемпионатов мира и Европы болельщик умер в 76 лет

Умер посетивший 18 чемпионатов мира и Европы испанский фанат Маноло-барабанщик
close
Global Look Press

Испанский болельщик Мануэль Касерес, более известный как Маноло-барабанщик, скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщает Football Espana.

Источник утверждает, что несколько дней назад болельщика госпитализировали из-за респираторных проблем. Касерес является одним из самых преданных фанатов сборной — он посетил десять чемпионатов мира и восемь чемпионатов Европы. Он не смог поехать в Катар в 2022 году из-за проблем с отелем.

Также Касерес руководил болельщиками сборной на матчах сборной и владел известным баром в Валенсии.

«Мы знаем, что ты и дальше будешь заставлять наши сердца биться», — написала пресс-служба сборной Испании в официальном аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее футбольный арбитр Артур Иксанов скончался во время матча в Красноярском крае.

Ранее детская футбольная команда попала в ДТП, тренер скончался.

Все новости на тему:
Хроника
Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами