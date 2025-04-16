Губерниев рассказал, кто сможет вернуть Россию на международные соревнования

Журналист Дмитрий Губерниев заявил, что вернуть российских спортсменов на международные соревнования могут только президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, передает Metaratings .

«Российских спортсменов смогут вернуть только Владимир Путин и Дональд Трамп. Так или иначе, Дегтярев выжимает из себя максимум. Это понятно», — сказал Губерниев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек. Пока неизвестно, в каком статусе будут выступать россияне на зимней Олимпиаде 2026 года.

Ранее Александр Овечкин рассказал, хочет ли он сыграть на Олимпиаде.