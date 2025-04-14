Овечкин рассказал, хочет ли он сыграть на Олимпиаде

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что хочет сыграть на Олимпиаде 2026 года, передает «Матч ТВ».

«Лучше задавать этот вопрос главному тренеру. Кого он видит в составе? Для каждого спортсмена это честь – выступать за сборную своей страны. Если представится такая возможность, конечно, я хотел бы сыграть», — сказал Овечкин.

В ночь на 14 апреля «Вашингтон» проиграл «Коламбус Блю Джекетс». Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась поражением хозяев со счетом 1:4. Единственный гол «Вашингтона» в этом поединке оформил Овечкин.

Для Овечкина эта шайба стала 896-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. В апреле российский хоккеист побил «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, который насчитывал 894 шайбы.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек. Пока неизвестно, в каком статусе будут выступать россияне на зимней Олимпиаде 2026 года.

Ранее жена Овечкина поздравила мужа с установлением рекорда в НХЛ.