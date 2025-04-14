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Овечкин рассказал, хочет ли он сыграть на Олимпиаде

Овечкин заявил, что хочет сыграть на Олимпиаде
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Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что хочет сыграть на Олимпиаде 2026 года, передает «Матч ТВ».

«Лучше задавать этот вопрос главному тренеру. Кого он видит в составе? Для каждого спортсмена это честь – выступать за сборную своей страны. Если представится такая возможность, конечно, я хотел бы сыграть», — сказал Овечкин.

В ночь на 14 апреля «Вашингтон» проиграл «Коламбус Блю Джекетс». Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась поражением хозяев со счетом 1:4. Единственный гол «Вашингтона» в этом поединке оформил Овечкин.

Для Овечкина эта шайба стала 896-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. В апреле российский хоккеист побил «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, который насчитывал 894 шайбы.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек. Пока неизвестно, в каком статусе будут выступать россияне на зимней Олимпиаде 2026 года.

Ранее жена Овечкина поздравила мужа с установлением рекорда в НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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