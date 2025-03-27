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Участник Олимпиады 2022 года погиб во время пожара

Участник Олимпиады-2022 Уста погиб во время пожара в турецком отеле
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berkinusta/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Участник Олимпийских игр 2022 года Беркин Уста, представлявший сборную Турции, погиб во время пожара в турецком закрытом отеле в Улудаге (провинция Бурса) в ночь на 27 марта, передает Milliyet.

Также во время пожара погиб отец спортсмена Яхья Уста. Уста-старший занимал должность президента национальной ассоциации преподавателей лыжного спорта и сноуборда.

Беркин и Яхья работали в отеле, в котором случился пожар. В момент пожара в отеле находились только сотрудники и остановившаяся на пятом этаже семья Уста. Яхья Уста жаловался, когда начался пожар, что не может найти пожарную лестницу.

На Олимпиаде в Пекине Беркин Уста занял 43-е место в в гигантском слаломе. В 2019 году Беркин Уста участвовал в юниорском чемпионате мира по лыжам 2019 года и занял 68-е место в гигантском слаломе.

Ранее бывший хоккеист Томаш Клоучек погиб в возрасте 45 лет.

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