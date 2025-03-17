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Бывший хоккеист Клоучек погиб в возрасте 45 лет

Экс-хоккеист «Барыса» и «Льва» Клоучек погиб в возрасте 45 лет
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hcocelaricz/X

Бывший хоккеист клуба-участника Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыса» из Казахстана и экс-участника КХЛ «Льва» из Праги, а также клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Томаш Клоучек погиб в возрасте 45 лет. Об этом сообщила его жена Барбора в социальных сетях.

«Вчера в результате трагического случая мой муж, моя вселенная, моя любовь и отец наших детей Томаш Клоучек покинул нас навсегда. Вы заслуживаете того, чтобы это знать. Просьба уважать нашу частную жизнь», — написала супруга.

Клоучек врезался в электрический столб на краю горнолыжного склона. От полученных травм экс-хоккеист скончался на месте. Отмечается, что он был в шлеме, а столб — помечен и защищен мягким материалом.

Клоучек выступал в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нэшвилл Предаторз» и «Атланту Трэшерз» с 2000 по 2005 год. Всего в лиге он провел 141 матч. В КХЛ экс-хоккеист выступал с 2008 по 2012 год за «Барыс» и «Лев». В его активе 35 (7+28) очков в 128 матчах.

Ранее в Перу от удара молнии погиб футболист.

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