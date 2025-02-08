Стала известна причина переноса финала Кубка России

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила футболистам, которые примут участие в чемпионате мира 2026 года, играть за свои клубы после 25 мая. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Уточняется, что в список исключений попали только финалы крупных европейских турниров — в них разрешено участвовать до 30 мая. Таким образом, Российский футбольный союз (РФС) будет вынужден перенести запланированный на 31 мая финал Кубка страны сезона-2025/2026.

На данный момент ожидается, что решающий матч турнира пройдет 23 мая — такая дата стоит в проекте реформирования Кубка России.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее легенда ЦСКА заявил, что никто не ждет российских клубов в Европе.