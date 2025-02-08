Легенда ЦСКА заявил, что российские клубы никто не ждет в Европе

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что не ожидает скорого возвращения российских клубов в еврокубки.

По его словам, на данный момент в Европе нас никто не ждет.

«В ближайшее время этого не проглядывается. Дюков что-то сказал, что можем вернуться, но я не верю в это. Оно не очень обосновано — почему, на каком основании нас должны вернуть? Пока боевые действия идут, даже не о чем разговаривать. К нам очень плохо из-за этой ситуации относятся», — заявил Пономарев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее экс-форвард ЦСКА назвал степень готовности клубов РПЛ к возобновлению сезона.