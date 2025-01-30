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Агент Овечкина рассказал, сыграет ли хоккеист на Олимпиаде

Агент хоккеиста Овечкина Чистяков: Александр хочет сыграть на Олимпиаде
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Sergei Belski/USA TODAY Sports via Reuters Con

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, заявил о желании своего клиента сыграть на Олимпиаде 2026 года. Его слова передает команда Овечкина в Telegram-канале.

«Саша всегда хочет быть в джерси сборной России. Но будем ли мы на Олимпиаде… Пока здесь больше вопросов. Можно только руками развести, что там с Олимпиадой будет», — сказал Чистяков.

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что вопрос об участии сборной России по хоккею на Олимпиаде 2026 года будет рассмотрен в начале февраля.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее в «Вашингтоне» раскрыли, как Овечкин влияет на новичков команды.

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