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В «Вашингтоне» раскрыли, как Овечкин влияет на новичков команды

Тренер «Вашингтона» Карбери рассказал о влиянии Овечкина на новичков команды
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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, какое влияние оказывает российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин на интеграцию новых хоккеистов в команду. Его слова приводит Sportsnet.

«Неважно, кто это — тренер или новичок, Ови всегда создает атмосферу, в которой все ощущают: «Мы играем вместе, это нормально. Мы одна команда». Он время от времени шутит, приглашает человека на командный ужин или включает в тренировки, и в итоге этот игрок начинает чувствовать себя истинной частью команды», — заявил специалист.

В ночь на 29 января «Вашингтон» обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» в Канаде, завершилась со счетом 3:1. Овечкин в этом поединке результативными действиями не отличился.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ. На данный момент на счету капитана «Вашингтона» 875 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он отстает от Гретцки на 19 голов.

«Вашингтон» продолжает лидировать в Восточной конференции НХЛ, набрав 73 очка. В следующем матче 31 января «Вашингтон» сразится с «Оттавой Сенаторз».

Ранее в НХЛ оценили уровень Овечкина.

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