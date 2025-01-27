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Стало известно, когда будет рассмотрен вопрос об участии сборной России по хоккею на Олимпиаде

Вопрос об участии сборной России по хоккею на ОИ будет рассмотрен в феврале
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что вопрос об участии сборной России по хоккею на Олимпиаде 2026 года будет рассмотрен в начале февраля, передает ТАСС.

«Совет будет 2–4 февраля. Следите за пресс-релизом IIHF», — сказал Тардиф.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

На Олимпиаде 2022 года, которая прошла в Пекине, хоккейная сборная России уступила в финальном матче национальной команде Финляндии. Встреча завершилась со счетом 1:2. Единственную шайбу за Россию забросил Михаил Григоренко.

Ранее в словах Дональда Трампа об Александре Овечкине увидели сигнал IIHF.

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