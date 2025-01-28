Бежавшая от призыва на Украине гребчиха хочет попасть в сборную России

Бежавшая от призыва на Украине гребчиха Жалинская хочет попасть в сборную России

Четырехкратная чемпионка Украины, мастер спорта международного класса по гребле Лариса Жалинская заявила, что хочет попасть в сборную России. Ее слова приводит ТАСС.

«Вижу в себе потенциал пробиться в сборную России, есть планы участвовать в соревнованиях, отбираться в какой-то экипаж конкурентоспособный. Все шансы есть», — заявила Жалинская.

13 января спортсменка рассказала, что ее заставили служить в Нацгвардии Украины.

Она также утверждает, что из-за взяточничества пришлось откладывать средства, чтобы появилась возможность выехать из страны. В конечном итоге она смогла добраться до Москвы через Польшу и Белоруссию.

Жалинская заявила, что переезд в Россию — это именно возвращение на историческую родину, а не побег.

Жалинская — уроженка Запорожской области. Она является мастером спорта международного класса по гребле и в данный момент она представляет на соревнованиях по гребле Херсонскую область.

Ранее Александр Кокорин ответил на вопрос о возвращении в Россию.