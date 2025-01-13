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Спортсменку из Запорожья заставили служить в Нацгвардии Украины

Чемпионку Украины по гребле Жалинскую заставили служить в Нацгвардии
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Скриншот из видео RT

Мастер спорта международного класса по гребле Лариса Жалинская сообщила о том, что ее заставили служить в Нацгвардии Украины, в связи с чем она решила покинуть страну. Об этом сообщает RT.

Спортсменка также утверждает, что из-за взяточничества ей долго пришлось откладывать средства, чтобы появилась возможность выехать из страны. В конечном итоге она смогла добраться до Москвы через Польшу и Белоруссию.

Жалинская заявила, что переезд в Россию — это именно возвращение на историческую родину, а не побег.

Жалинская — уроженка Запорожской области. Она является мастером спорта международного класса по гребле и в данный момент она представляет на соревнованиях по гребле Херсонскую область.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее футболист, который хочет уйти из-за СВО, не вернулся в клуб.

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