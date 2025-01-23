В Госдуме назвали спланированной акцией обвинения украинского фигуриста в адрес России

Депутат Госдумы Светлана Журова назвала спланированной акцией обвинения украинского фигуриста Вадима Колесника, выступающего за США, в адрес России. Ее слова приводит ВсеПроСпорт.

«Заявление фигуриста Колесника — спланированная акция со стороны Украины. Они понимают, что таким образом могут подсветить возвращение россиян в негативном ключе. Элемент недобросовестной конкуренции и попытка убрать сильного соперника в лице России», — заявила Журова.

23 января Колесник призвал не допускать Россию до международных стартов.

20 декабря ISU разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом российские фигуристы все еще отстранены от участия в международных турнирах — пока речь идет только о допуске к квалификационному турниру Игр, а не о турнирах под эгидой ISU.

Ранее Татьяна Тарасова обвинила украинца в желании прославиться за счет россиян.