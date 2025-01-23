Тарасова обвинила украинца в желании прославиться за счет россиян

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обвинила украинского фигуриста Вадима Колесника, выступающего за сборную США и осудившего решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить россиян до отбора на Олимпиаду, в желании прославиться за счет спортсменов из России. Ее слова приводит РИА Новости.

«А кто он такой? Мне кажется, что ему надо думать о том, как продвинуться на крупных турнирах и какие элементы надо выучить для того, чтобы стать кем-то запоминающимся», — заявила Тарасова, отметив, что он и другие иностранные спортсмены делают подобные заявления против России, чтобы их фамилии узнали.

20 декабря ISU разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом российские фигуристы все еще отстранены от участия в международных турнирах — пока речь идет только о допуске к квалификационному турниру Игр, а не о турнирах под эгидой ISU.

Ранее глава Федерации фигурного катания Москвы уехал из России.