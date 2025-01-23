«Запятнает честь спорта»: украинский фигурист призвал не допускать Россию

Украинский фигурист Вадим Колесник, выступающий за США в паре с Эмилеей Зингас, на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) осудил решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских спортсменов до квалификационного турнира зимних Олимпийских игр — 2026.

Он отметил, что его просьба об отмене этого решения базируется на двух аспектах — СВО и допинговых историях с участием российских спортсменов.

«Несмотря на многочисленные предупреждения и санкции, было немало случаев, когда российские спортсмены были признаны виновными в употреблении препаратов, повышающих спортивные результаты. Это не только запятнает честь спорта, но и создает несправедливые условия для спортсменов из других стран, которые соревнуются чисто и честно», — заявил он.

Громкий допинговый скандал возник на зимних Олимпийских играх — 2022, когда стало известно, что в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой был обнаружен триметазидин. В начале 2024 года спортсменка получила четырехлетнюю дисквалификацию.

20 декабря SU разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом российские фигуристы все еще отстранены от участия в международных турнирах — пока речь идет только о допуске к квалификационному турниру Игр, а не о турнирах под эгидой ISU.

Ранее глава Федерации фигурного катания Москвы уехал из России.